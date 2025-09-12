Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocukları çevredekiler kurtardı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yürüyen 2 çocuk,sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan çocuklardan biri panikle yere düştü.

Çocukların çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, hemen yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocukları kovaladığı, bir çocuğun yere düştüğü ve vatandaşların hızla müdahale ettiği anlar yer alıyor.

"Belediyeye bildirdik ama çok fazla ilgilenmiyorlar"

Olayın tanıklarından Sefa Akarsu, yaptığı açıklamada, çalıştığı sırada köpeklerin çocuklara saldırdığını gördüğünü söyledi.

Durumu fark edince hemen müdahale ettiklerini belirten Akarsu, "Buradan bağırdığımız sırada köpekler uzaklaştı. Biz de giderek çocukları köpeklerden kurtardık. Çocukları eşyalarıyla birlikte evlerine ustamız bıraktı." dedi.

"Çoğu zaman böyle olaylar yaşanıyor"

Bölgede benzer olayların sıkça yaşandığını dile getiren esnaf Mustafa Özdiren ise sabah saatlerinde iş yerinin önünde beklerken olaya tanık olduğunu ifade etti.

Özdiren, şunları kaydetti:

"Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerimin önünde beklerken 2 çocuğun köpeklerden kaçtığını gördüm. Çocukların üzerine saldırmaya başladılar, biz de buradan yardıma koştuk. Köpekler kaçtı, biz de çocukları getirdik ve ardından evlerine bıraktım. Çoğu zaman böyle olaylar yaşanıyor."

Korku yaşayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve vatandaşlar tarafından ailelerine teslim edildiği öğrenildi.