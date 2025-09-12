Açık 25ºC Ankara
AA 12.09.2025 09:40

Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya uygulamalarında uygunsuz paylaşımlar yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Telegram ve Discord uygulamalarında, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımları başta olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları ile deprem yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanan, bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme", "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet", "bilişim sistemine girme", "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma" suçlarından başlatılan soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda suça konu paylaşımları yapan 84 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişiden 30'u gözaltına alındı.

