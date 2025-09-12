Açık 21.9ºC Ankara
TRT Haber 12.09.2025 08:00

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

38 ilde son 1 haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

