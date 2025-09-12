Açık 24.9ºC Ankara
TRT Haber 12.09.2025 11:10

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu.

Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara’nın talimatıyla, Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan’a teslim ettiğini itiraf etti.

Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan’ın da bilgisine başvuruldu.

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül’den aldığı paraları yine Başkan Kara’nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

3 kilo külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu.

