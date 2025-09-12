Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.09.2025 13:23

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Vergi Ankara İstanbul
Sıradaki Haber
Düğün sonrası kavga: Kalabalığın üzerine aracını sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
"Okula Hoş Geldin Şöleni" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek
13:34
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ara verildi
13:10
ABD Enerji Bakanı Wright: Füzyon enerjisini yakında elektrik üretiminde kullanacağız
12:46
Düğün sonrası kavga: Kalabalığın üzerine aracını sürdü
12:43
Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası başladı
12:56
İşgalci İsrail ordusu Tulkerim’de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
FOTO FOKUS
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
12 Eylül'ün sessiz tanığı: Ulucanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ