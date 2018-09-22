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Hürkuş İstanbul semalarında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, TEKNOFEST’teki gösterisiyle beğeni topladı.

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Hürkuş İstanbul semalarında

İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam eden, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul'da, birbirinden renkli hava gösterileri gerçekleştiriliyor.

Toplamda bin uçuş saatini başarıyla aşan ve 150 sorti sayısına geliştirme faaliyetleri kapsamında ulaşan Hürkuş da festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp üretilen ve 29 Ağustos 2013'te ilk uçuşunu yapan Hürkuş, Türkiye'nin ve TUSAŞ'ın deneysel test pilotu Murat Özpala tarafından komuta edildi.

Hürkuş'un tasarım, üretim ve uçuş test safhalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli pilotlarının görüş ve değerlendirmeleri uçağa yansıtılıyor.

Uçağın tasarım altyapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok görev ihtiyacına yönelik olarak uyarlanabilecek şekilde oluşturuldu.

4 saat 15 dakika havada kalabiliyor

HÜRKUŞ‘un gelişmiş, yeni nesil aviyonikler, görev ekipmanları ve silah sistemlerine sahip versiyonlarının tasarım çalışmaları devam ediyor.

Uçak, 310 Knot seyir hızı, 35 bin feet servis irtifası, 4 saat 15 dakika havada kalış süresi, 800 deniz mili menzili ve +7/-3,5 g manevra performansıyla her türlü görevi etkin şekilde icra edebilecek kabiliyette bulunuyor.

Kaynak: AA

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