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5 ilde 3 milyar liralık naylon fatura operasyonu

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti 500 milyon lira zarara uğrattığını tespit ettiği 9 kişiyi gözaltına aldı.

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5 ilde 3 milyar liralık naylon fatura operasyonu

Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ekiplerinin Ankara, Hatay, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'da faaliyet gösteren 28 mükellef ve 5 mali müşavir ile bu grupla irtibatı bulunduğunu belirlediği çok sayıda firma ve şahısa ait beyanları mercek altına alması sonucu 3 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Vergi müfettişlerinin hazırladığı ön rapor doğrultusunda devleti kestikleri naylon faturalarla 500 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin tespit ve yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu illerde halen faaliyet gösteren 12 firmaya ait adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Ankara ve İzmir'de ikişer, Hatay'da 4, Bursa'da ise bir olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu firmalarda yapılan aramalarda farklı firmalara ait 72 kaşeyle içerisinde fatura ve sevk irsaliyeleri bulunan 235 klasör ve 10 koli düzenlenmemiş fatura ele geçirildi.

Şüphelilerin son 3 yılda kurdukları "tabela" firmalar üzerinden, fatura açığı bulunan firmaların bilgisi dahilinde kaşelerini kullanarak fatura düzenlediği, bu şekilde devletten 500 milyon lira KDV aldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: naylon fatura
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