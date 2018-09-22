Terör örgütlerinin korkulu rüyası: Komandolar göreve hazır

Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda verilen "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı" eğitimiyle komandoların, zorlu arazi ve iklim şartlarına adaptasyonu hedefleniyor.

Terörle mücadele edilen bölgelerdeki arazi yapısına benzer şartlara sahip Isparta'da, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı bünyesinde eğitimden geçen komandolar, güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık gibi özellikler kazanıyor.

Komutanlıkta temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için 16 hafta süresince düzenlenen tatbikata katılan askerler, her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe erişiyor.

Isparta ve Eğirdir'deki sarp arazilerde gerçekleşen tatbikatta, temel eğitim kursunda alınan bilgi ve becerilerin uygulamaları arazi şartlarında tatbik edildi.

Arazide karşılaşılması muhtemel terörist unsurların nasıl bertaraf edileceğine ilişkin de eğitilen komandolar, karşılaştıkları doğal engelleri ise özel olarak kursunu gördükleri dağcılık tekniklerini kullanarak aştı. Komandolar bu sayede terörist unsurları hiç beklemedikleri zaman ve konumlarda etkisiz hale getirebilme başarısını gösterdi.

40 kilogramlık teçhizatlarıyla kilometrelerce yürüdüler

Senaryo gereği terörist bulunduğu değerlendirilen sarp bölgelere intikal eden komandoların, büyük cesaret gerektiren noktalardan korkusuzca ve başarıyla geçmeleri tam not aldı.

Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla arazide kilometrelerce yürüyen komandolar, istenilen hedeflere yüksek tepeleri, derin kanyon ve vadileri fire vermeden geçerek ulaştı.

Aynı başarıyı öğrendikleri harekat tarzlarını uygulayarak gece intikallerinde de gösteren komandolar, daha sonra helikopterlerle farklı bölgelerde doğru noktalara inerek etkili şekilde arazide güvenlik tedbiri aldı.

Şok baskınlarla teröristlerin bulunduğu bölgeleresızdılar

Burada teröristlerin bulunduğu bölgelere hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösterdi.

Komandolar, tim komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getirip, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını da gösterdi.

Komando andını Eğirdir semalarına haykırdılar

Tatbikat sonunda hedeflerine ulaşan komandolar teçhizatlarıyla bin 749 rakımlı Eğirdir Sivri Tepe'ye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Yüksekliğe aldırış etmeden, Türk ordusunun komando andını Eğirdir semalarına haykıran uzman erbaşlar, tatbikatı başarıyla bitirerek mavi bere takma hakkını kazandı.

Kaynak: AA