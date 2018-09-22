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PKK'lı teröristler iki köylüyü katletti

Şırnak Beytüşşebap'ta terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi.

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PKKlı teröristler iki köylüyü katletti

Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli Köyü'nde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak amacıyla Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü'ne gitmek için yola çıktı.

Adıyaman ve Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç'un cesetleri Doğan Köyü kırsalında bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.

Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli Köyü mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: şırnak, PKK, köylüler, Beytüşşebap
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