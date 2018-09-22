  • 22 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır’da terör operasyonu

Diyarbakır’da terör operasyonu

Diyarbakır’da PKK’ya yapılan operasyonda, 32 pil, 150 metre elektrik kablosu, şarjör kütüklüğü, mühimmat mayonu, 2 adet mutfak tüpü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 19 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanan "Bayrak-91 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik-2 Operasyonu"nun 22 Eylül'de saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 pil, 150 metre elektrik kablosu, şarjör kütüklüğü, mühimmat mayonu, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER