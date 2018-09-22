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Siirt'te terör operasyonu

Siirt Pervari'de Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Siirtte terör operasyonu

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Bölgede iki teröristin görüntüsünü tespit eden güvenlik güçlerinin, teröristlerin kaçış istikametinde olabileceği değerlendirilen bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldığı kaydedilen açıklamada, 3 mağara ile 5 ayrı noktada yapılan aramalarda el bombası, iki jeneratör, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 makineli tüfek mühimmatı, kalaşnikof tüfek şarjörü ve mühimmatı, 10 tüp, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 elektronik devre ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmat ile elektronik devrelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, PKK, pervari, operasyon
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