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Altunizade-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları ve Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı işini üstlendi.

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Altunizade-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Bakanlık yapacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"a Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısıyla Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları eklendi.

Kararla, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı kapsamında Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.

Bakanlık, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatlarının yapımını da üstlenecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sabiha gökçen havalimanı, raylı sistem
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