Trabzon'da "Yaşam Tüneli" projesi hayata geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından "yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan ve trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde 100 günlük eylem planında, trafik kazalarını en alt seviyeye indirmek, sürücüleri bilinçlendirmek ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla yürütülen "Yaşam Tüneli" projesinin Vakfıkebir ilçesi Kirazlık mevkisinde bulunan uygulama ve denetleme noktasında uygulamaya başlandığı açıklandı.

Kurulan yaşam tünelinde özellikle trafik ihlali yapan sürücülere izletilen eğitim filmleri ile trafikte karşılaşacakları riskleri göstermek, emniyet kemeri takma, cep telefonu ile ilgilenmeme, hız yapmamanın önemi ile trafik kuralları bilinci görsellerle anlatılıyor.

Ortahisar Belediyesi katkılarıyla kurulan ve afişlerin Büyükşehir Belediye tarafından bastırıldığı yaşam tünelinde sürücülere verilen eğitimler 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA