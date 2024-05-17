Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.