Açık 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2024 01:51

Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çorum'da kiremit fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:04
İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
02:14
İzmir'de 4 gün eylem ve gösteri yasağı
01:36
Çorum'da kiremit fabrikasında yangın
01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:59
ABD'de Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini onaylayan Rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
00:35
İsrail'in saldırılarında biri kadın dört gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
19 Mayıs'a özel gençlik marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ