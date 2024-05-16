Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.05.2024 23:11

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İzmir
Sıradaki Haber
12 ilde gösteri yürüyüşleri 4 gün yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
00:22
İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanlarında durmasına izin vermedi
00:17
Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 isim atandı
00:11
8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
23:52
BM, Gazze'de son 10 günde 700 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini bildirdi
23:43
James Webb Uzay Teleskobu sayesinde iki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Refah'a saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
Bu köyde sadece 2 öğrenci var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ