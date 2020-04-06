Milli Savunma Bakanlığı tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.

#COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor.#EvdeKal#EvdeHayatVar#HayatEveSığar pic.twitter.com/YISuWxHLAi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.