Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolleri devam ediyor
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı, "COVID-19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.
#COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor.#EvdeKal#EvdeHayatVar#HayatEveSığar pic.twitter.com/YISuWxHLAi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.
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