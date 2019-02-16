İstanbul Pendik’te bir grup hırsız, daha önce de hırsızlık yaptıkları temizlik şirketinin deposuna kamyon lastiği çalmak amacıyla geldiler.

Orada lastik ustası olarak çalışan Fatih Zengin, hırsızları fark etti ve bölgedeki iş arkadaşlarına seslendi. Fatih Zengin’in seslerini duyan hırsızlar araçlarına binip hızla kaçmaya çalıştılar.

Lastik ustası Zengin ise hırsızları durdurmak için peşlerinden gitmeye karar verdi. Zengin, motoruna binerek deponun kapısına kadar geldi ve hırsızların aracının önünde durarak adeta kendisini siper etti.

Hırsızlar, Fatih Zengin’i caydırmak için ona çarpsa da lastik ustası vazgeçmedi ve bu sefer de motorundan inip kendisini aracın önüne attı. Lastik ustası Zengin, canı pahasına çabalasa da hırsızların kaçmasına engel olamadı.

“Aynı şey tekrar yaşansa yine aynı şekilde davranırdım”

Hırsızların dördüncü kez geldiğini belirten Zengin, şunları söyledi:

“Her seferinde buradaki kamyon lastiklerini çalmış hırsızlar. Ben de her işe geldiğimde o bölgeyi kontrol ediyorum. En son geldiğimde hırsızların arabasını fark ettim, içinde 7 kişi vardı. O anda arkadaşlara bağırdım ama arkadaşlar beni duymadı hırsızlar beni duydu. Sonra da araba binmeye yöneldiler. Benim de başka çarem yoktu kapının önünü motorlar kestim.

Motor biraz sürttüler ayağımı biraz incittiler. Geri manevra yaptılar, ben tekrar önlerine atladım ama araba beni savurdu ve kaçtılar. Ben bir yerin ekmeğin yiyorsam bir şeyini savunmak zorundayım. Ben orada lastikçiyim ve lastikleri korumam lazım. O anlarda hiç korkmadım, aynı şey tekrar yaşansa yine aynı şekilde davranırdım.”

Kaynak: İHA