Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi muhalefet, İstanbul’un Maltepe ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçe adayları başta olmak üzere tartışmalı adayların yeniden görüşülmesini istiyor.

12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe götürdü.

Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin beşte birinin çağrı yapması durumunda genel başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.

İmza veren üyelerin talebi olağanüstü toplantının kesin aday listelerinin teslim edileceği 19 Şubat'tan önce yapılması.

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."

Kaynak: TRT Haber