Türk Hava Kurumu (THK) Genel Sekreteri Rafet Yavuz, kurumun 94 yıldır havacılık faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü, geçen yıl uzman uçuş ekibi ve öğretmenleriyle 252 kişiye planör, 3 bin 418 kişiye paraşüt, 24 bin 131 kişiye model uçak, 75 kişiye yelken kanat, 2 bin 1 kişiye yamaç paraşütü kursu verildiğini ve 40 hava gösterisi gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkenin akciğerleri olan ormanlarda çıkan yangınları en kısa sürede söndüren THK'nın, hava ambulansları sayesinde de hızlı bir şekilde hasta ve yaralıları hastanelere yetiştirdiğini vurgulayan Yavuz, "Kurumumuz, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ve uzay üniversitesiyle hem sektöre hem de öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunuyor" dedi.

"Havadan yangın söndürme kabiliyetini THK kazandırdı"

THK'nın, havadan yangın söndürme kabiliyetini ülkeye kazandıran ilk ve tek ulusal kurum olduğuna dikkat çeken Yavuz şunları söyledi:

"Ormanlarımızın yangınlardan korunmasında ülkenin dört bir tarafında 36 yıldır hizmetlerini sürdüren THK yangın söndürme uçakları, 26 bin saatten fazla orman yangını söndürme uçuşu ve 10 bin saat civarında eğitim uçuşu olmak üzere toplam 36 bin saatin üzerinde uçuş yaptı."

Yavuz, THK'nın 6 ton su atma kapasitesine sahip 9 amfibik havadan yangın söndürme uçağıyla orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik başarılarını ülke sınırlarının dışına da taşıyarak Kıbrıs, Arnavutluk, Libya, İtalya ve Kore'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığını ifade etti.

Dünya Hava Oyunları'ndan ilkinin 1997'de Türkiye'de yapıldığını anlatan Yavuz, THK'nın girişimleriyle 2022'de gerçekleştirilecek 5'inci Dünya Hava Oyunları'nın da yine ülkede organize edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

"Türkiye'nin ilk ve tek havacılık üniversitesi"

Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, sektörde havacılık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli yetiştirmek için 2011'den beri eğitimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin havacılık eğitiminde en büyük filoya ve havaalanlarına sahip tek üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezunları, bugün ülkemizin en seçkin hava yolu şirketlerinde görev alıyor. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği sayesinde de öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunuyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 4 fakültede, 13 bölüm, 2 meslek yüksek okulu ve 3 enstitüsüyle Ankara ve İzmir'de faaliyetlerini sürdürüyor."

"Hava ambulans helikopterleri yurdumuzun her köşesinde"

Kurumun sahip olduğu 17 hava ambulans helikopterleriyle yurdun her köşesinde gece-gündüz acil hasta ve yaralıları en yakın sağlık kuruluşlarına süratle ulaştırdığını ifade eden Yavuz, THK'nın bütün çalışmalarını Türk milletinin katkılarıyla yaptığını dile getirdi.

Yavuz, başta Ankara ve İstanbul'da olmak üzere İzmir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van'da bulunan hava ambulans merkezlerinde pilot, doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin de hizmet verdiğini bildirdi.

Kaynak: AA