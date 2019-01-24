Kimisi çocukluk hayali olduğu için, kimisi de heyecan verici bir meslek olduğu için tercih ediyor. Dünyada havacılık sektörünün büyümesiyle pilot ihtiyacının artması da bu mesleğe olan ilgiyi artırıyor.

Gökyüzünde geçen bir hayat düşüncesi ise pilotluğun cezbedici tarafı. Fakat bu mesleğe sahip olmak için iyi bir eğitim almak gerekiyor. Bunun için de geleceğin pilotlarını yetiştiren kurumlara başvurmak gerekiyor.

17 yaşını dolduranlar başvurabiliyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK), havacılık ve uzay bilimleri alanında hizmet veren ilk ihtisas üniversitesi. Üniversitenin uçuş eğitimleri ise İzmir ve Ankara’da hizmet veren THK Uçuş Akademisinde (TUA) yapılıyor.

17 yaşını doldurmuş ve sivil havacılık kanununa göre sağlık şartlarını sağlayan herkes okula başvurabiliyor.

Üniversite öğrencileri haricinde dışardan amatör olarak lisans almak isteyenlere de hizmet veren TUA’da; paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, pilotaj eğitimleri de veriliyor.

Hazırlık eğitimi, havacılık dersleri, uçuş eğitimi

TUA Genel Müdürü Mehmet Eldem, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan pilotlara eğitim verdiklerini söylüyor.





“İlk yılları hazırlık eğitimi olarak başlıyor. İngilizce ders görüyorlar. Daha sonra birinci ve ikinci sınıflarda temel fen ve havacılık dersleri görüyorlar. Üçüncü sınıftan itibaren de uçuş eğitimleri başlıyor. Uçaklarla ilgili olarak öncelikle 9 ders görülüyor. Sivil havacılığın yaptığı bir sınav var. Ondan geçen öğrenciler, sonrasında diğer dersleri alıyor. Dördüncü sınıfta da ATP lisansını alarak mezun oluyorlar buradan.”

“Anonsta onların adını duymak en büyük gurur”

Türkiye’de çeşitli alanlarda hizmet veren havacılık şirketleri var. En çok tercih edilenler ise yolcu ve kargo taşımacılığı yapan şirketler. Eldem ise “Büyük mesafelerde çalışacak pilotlar şu anda revaçta. Yaş sınırlaması burada devreye giriyor. 65 yaşına kadar uçabiliyorlar” diyor.



Her sene 70-80 pilotaj öğrencisinin mezun olduğunu anlatan Eldem, şunları söylüyor:

“Zevkli bir iş. Yaş ilerledikçe daha da zevkli oluyor. Yetiştirdiğim çok sayıda öğrenci var. Bu öğrencileri mezun ettikten sonra onların kullandığı uçaklarda yolcu olarak uçmak ve anonsta onların adını duymak en büyük gurur.”

Öğrencilerin gözünde pilot olmak

TUA öğrencilerinden İzem Türk, 4. sınıf öğrencisi. Mezun olması için 250 saatten kalan 15 saatlik uçuşunu gerçekleştirmesi gerekiyor. İzem ilk uçuş deneyimini ise şöyle anlatıyor:

“İlk uçuş herkes için çok heyecanlı. Bizim için de öyleydi. Çünkü 13 saat uçuyorsunuz ve bu 13 saatin sonunda sizi solo uçuşa gönderiyorlar. Öğretmenin sürekli yanında olmasına alışıyorsunuz. Yalnız kalmak o an dünyanın en heyecanlı ve en korkunç şeyi olabilir. Ama herkesin en güzel inişi belki de ilk yalnızda olmuştur. O stres ve adrenalinle her şeyi çok doğru yapmaya çabalıyorsunuz."

Akademinin öğrencilerinden Furkan Demirel, her uçuşta aynı heyecanı yaşadığını belirtiyor.

“Tek başınıza gökyüzündesiniz. Uçak tamamen sizin kontrolünüzde” diyen Demirel, başka şehirlerde de uçtuğunu söylüyor.



“Uçtuğumuz diğer şehirlerde havayollarıyla birlikte uçtuk ve yalnız uçtuk. Bunun sorumluluğu çok büyük bir şey ve heyecanı özellikle.”

Haber: Gülçin Sakarya

Kamera, kurgu: Bertuğ Ulukan