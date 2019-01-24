Çalıştığı kamu kurumu kapanınca 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen ve kütüphaneci olarak çalışmaya başlayan 57 yaşındaki Zeki Aktürk'ün mesleğine olan tutkusu emekliye ayrıldıktan sonra da devam ediyor.

Kütüphanesi olmayan okulları bulup bağışçılardan kitap toplayan Aktürk, 2008'den bu yana birçok ildeki 55 okulda kütüphane kurulmasına öncülük etti.

Bununla yetinmeyen Aktürk, aracına yüklediği kitapları köylerdeki okullara götürerek çocuklara dağıtmayı sürdürüyor.

Zeki Aktürk, 1940'lı yıllarda "Eşekli Kütüphaneci" olarak anılan Mustafa Güzelgöz'ün hayatını örnek aldığını söyledi.

"Kitap tutan eller olsun"

Güzelgöz'ün eşeğine yüklediği kitapları okunması için insanlara ulaştırdığını anlatan Aktürk, şöyle konuştu:

"1940'lı yıllarda Ürgüp'te kütüphane memuru olarak görev yapan Mustafa Güzelgöz, köylerden gelemeyen insanlara kitapları ulaştırmak amacıyla kütüphane kadrosuna bir eşek aldırmış. Daha sonra bu eşeğe yüklediği kitapları köylerdeki insanların okuması için ayaklarına kadar götürmüş. Eşekli Kütüphaneci olarak anılan Mustafa Güzelgöz'ün derdi kitap tutan eller olsun istiyordu. Benim de derdim onun derdi gibi kitap tutan, okuyan eller olmasını istiyorum. Ben de onun yolunda gitmeye çalışıyorum. Ben de aracıma yüklediğim kitapları köylerdeki okullara götürüyorum ve okul çıkışında öğrencilere dağıtıyorum."

Aktürk, "2018 yılı sonu itibarıyla 55'inci kütüphanemizi kurduk. Anadolu'nun birçok bölgesinde para verip kitap alamayan çocuklar var. Daha önce oluşturduğum kütüphanelerden faydalanan öğrenciler bugün öğretmen ya da devletimizin önemli kurumlarında görev yapan insanlar olarak çıkıyor. Bu benim için gurur verici bir durum" dedi.

Kaynak: AA