Bir kamu kurumunda çalışan, aynı zamanda çiftçilik yapan Zekeriya Türkoğlu, 1990 yılında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce satışa çıkarılan 1965 model Holder marka traktörü satın aldı.

Almanya'dan 1965 yılında orman işletme müdürlüğüne hibe olarak gönderilen traktörü satın aldıktan sonra bakımını yaptıran Türkoğlu, traktörü kullanmaya başladı.

"Emektar" olarak nitelendirdiği traktörünü teknolojik gelişmelere paralel olarak daha gelişmiş modeller üretilmesine rağmen tarla ve bahçe işlerinde kullanmaya devam eden Türkoğlu, traktörüne gözü gibi bakıyor.

"Almanya'dan istediler, vermedim, kıyamadım"

Türkoğlu, traktörünü her gün çalıştırdığını, bakımını yaptığını, bağ ve bahçe işlerini, hiçbir sıkıntı çekmeden traktörüyle yaptığını söyledi.

Türkoğlu, "Kırklareli'de memurdum. Bu traktör orman işletme müdürlüğünün hurdasındaydı. Satışa çıkarılınca o zaman bu traktöre 200 lira koymuştum. 'Çok fazla, alan olmaz sana kalır' dediler. Ben de 'olsun, alırım' dedim. Ağzımdan böyle bir kelime çıkmış oldu. Kimse de girmediği için bana kaldı. Verdim parasını, aldım" dedi.

Traktöründe parça sorunu pek yaşamadığını fakat orijinal lastiklerinden artık bulamadığını belirten Türkoğlu, 29 yıldır traktörünü hiçbir sıkıntı çekmeden kullandığını anlattı.

"Almanya'da aynı modelde 2 traktör daha var"

Traktörün kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu, parayla kıymet biçilemeyeceğini vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu traktörle yapmadığım iş yok. Gücünden çok memnunum. Büyük traktörlerin yapamayacağı işleri yapıyor. 3-4 yıl önce Almanya'dan istediler bunu, hatta üç traktör parası verdiler, vermedim, kıyamadım, veremedim o zaman. Çünkü her işimi görüyordu. Bunu görünce hayret ediyorlar çalışmasına. Bu yaştaki traktör nasıl bu kadar iş yapıyor diye."

Almak isteyenin çok olduğunu ancak traktöründen vazgeçemediğini söyleyen Türkoğlu, "Bu markada Türkiye'de benimkinin dışında bir de 1975 model İzmir'de var. Almanya'da da aynı modelde 2 traktör daha var benim bildiğim. Bu traktörü 29 yıldır kullanıyorum, ömrüm yettiği kadar da kullanmayı düşünüyorum. Satmayı düşünmüyorum, kullanmayı düşünüyorum. Aynı çocuğum gibi oldu. Geliyorum, buna bakıyorum, siliyorum, çalıştırıyorum, geziyorum, yerine koyuyorum" dedi.

Kaynak: AA