70 yaşındaki Muammer Hoşgör, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde her şeyini kaybetti. Artık hayatını İstanbul Kadıköy'de simit satarak sürdürüyor.

Onun en yakın arkadaşı ise 16 yaşındaki sokak köpeği Zeytin. Her sabah 10.00'da simit tezgahının başına geçiyor Muammer amca. Zeytin ile buluşuyor, gün boyu onunla zaman geçiriyor.

Semtteki esnaf da Zeytin'i seviyor

Muammer amca Zeytin'in yatağını hazırlıyor. Zeytin de ona arkadaşlık yapıyor.

"Bana yatak yorganı getir diyor. Ben de alıp getiriyorum."

Semtteki esnaf da Zeytin'i çok seviyor. Gittiği hiçbir dükkandan boş dönmüyor.

Muammer amca, sabah gelirken kasaba uğrayıp etini alan Zeytin'in, öğleden sonra da dönerciden tavuk dönerini aldığını söylüyor.

Haftada bir gün simitçi tezgahı kapalı oluyor. En yakın dostu olmadan gün Zeytin için çok zor geçiyor.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Muratcan Reyhan