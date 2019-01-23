Çin'in buzkıran araştırma gemisi Xuelong, olumsuz hava koşulları ve radar arızası nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Amundsen denizinde bir buz dağına çarptı.

Kaza, geminin 35'inci Antarktika seferinde gerçekleşti. Çarpışmadan sonra, buzkıranın güvertesi 250 ton ağırlığındaki kar ve buz yığınıyla kaplandı. Gemide can kaybı yaşanmadı.

Bilim insanı Chen Dake, buz tabakalarının ve bölgedeki yoğun sisin kazaya neden olduğunu söyledi.

"Kullandığımız radar, buz dağları ve büyük buz tabakaları arasındaki farkı söyleme konusunda uzman değil. Bu nedenle buz ve karı doğru bir şekilde ayırt etmek için yeni teknolojiler, yeni algoritmalar geliştirmemiz gerekiyor."

Kazadan sonra, güvertede biriken kar ve buz temizlendi. Teknenin gövdesi hafif hasar gördü ancak ana ekipman sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Reuters