Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.
Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi.
Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.
Kaynak: TRTHaber, AA