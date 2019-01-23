Dünya

Rakkalılar YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:04 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:15

Rakka'nın Mansura kasabasında halk, bir gencin öldürülmesi üzerine YPG/PKK’ya ait sözde merkezlerden birini ateşe vererek örgüte beldeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı.

Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı. Rakka halkından terör örgütü PKK/YPG'yi protesto çağrısı Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü. Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi. Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı. Kaynak: TRTHaber, AA Etiketler: YKK/YPG rakka protesto Mansura Elbu Hamis aşireti

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