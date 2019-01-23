İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait "Shizafon" askeri üssündeki tatbikatın ardından Suriye ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "nükleer silahla İsrail'i yok etme" amacı taşıdığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin bunu önlemekte kararlı olduğu dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın Lübnan'da Hizbullah vasıtasıyla ileri karakol kurduğunu ve Suriye'de de yeni bir üs kurmak istediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bunların hepsiyle savaşmakta kararlıyız. Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran."

Gazze'ye göz dağı

Netanyahu, konuşması sırasında Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değindi.

Başbakan Netanyahu, İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade ederek, "Belki Gazze'de başını kaldırabileceğini düşünen birileri vardır. Yanıtın ölümcül ve acı verici olacağını göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim" dedi.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları dün gece de Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir çok hedefi vurmuştu.

Kaynak: AA