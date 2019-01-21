İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Suriye’ye yaptığı hava saldırısının esas olarak İran’ın oluşturduğu askeri karargahları hedeflediğini belirterek, İsrail’i yıkma tehdidinde bulunan İran'ın, bunun sonuçlarıyla yüzleşeceğini söyledi.

Netanyahu, "Hem İran’a hem de İran’ın saldırganlığını destekleyen Suriye güçlerine karşı operasyon yapıyoruz" dedi.

Netanyahu ayrıca, “Bize zarar vermeye çalışan herkesi vuracağız. Her kim bizi ortadan kaldırmakla tehdit ediyorsa, bütün sorumluluğu taşır” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibarıyla Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor" denildi.

Açıklamada Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde de, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail'in hava saldırılarında 4 Suriye askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarının sabah erken saatlerde 3 farklı yönden düzenlendiği belirtilirken, Suriye Hava Savunma sisteminin 30'dan fazla İsrail füzesini imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Golan'a roket atıldığı açıklanmıştı

İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da, aralarında İran'a ait silah depolarının da olduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

Kaynak: Reuters, AA