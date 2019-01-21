ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Robert Wood, Birleşmiş Milletler'in silahsızlanma konferansında, "Ne yazık ki ABD'nin, silah kontrol yükümlülükleri konusunda Rusya'ya olan güvensizliği artıyor. Dünyadaki zorlayıcı ve kötü niyetli eylemlerin gerginliği artırdığı tespit ediliyor." dedi.

Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme planını yineleyen Wood, Rusya'ya anlaşmasının sürmesi için füze ve fırlatıcıları imha etmeye çağırdı.

Kaynak: Reuters