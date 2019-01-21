Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'in köyleri, asıl sahiplerine teslim ediliyor. O köylerden biri de Kastel Cindo.

Afrin kırsalında bulunan köye ailelerin dönüşleri devam ediyor. Geri dönenler, sevinçlerini buruk yaşıyor.

Teröristler tarafından harap edilmiş evlerine 4 yıl sonra dönen köylüler, harap olan evlerini onararak yeni bir hayata başlamaya çalışıyor.

Teröristler bazı evleri karargah olarak kullandı. Evlerin içlerine betondan mevziler yaptı. Öyle ki bazı evlerin içinde demir ile güçlendirilmiş betondan kuleler yükseliyor.

Kastel Cindo Köyünde, bin 500 kişi yeniden evlerine döndü. Artık onların tek isteği, bundan sonra huzur içinde yaşamlarına devam edebilmek.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Esabil Bektaş