Almanya’dan üst düzey bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, hem güvenlikle ilgili endişelerin hem de havayolunun askeri amaçlar için kullanıldığına dair şüphelerin bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtti.

Almanya’da hükümet, 2011 yılından itibaren ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımlar listesinde yer alan şirketin, İran Devrim Muhafızları tarafından askeri amaçlar için kullanılmasının yanı sıra terörist faaliyetler için kullanıldığından da şüpheleniyor.

Öte yandan üst düzey kaynak, havayolu şirketinin izninin iptal edilmesinin, İran’a karşı genel yaptırım anlamına gelmediğini söyledi.

Neler olmuştu?

Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalışan Afgan ve Alman vatandaşı bir personelin İran için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rheinland bölgesinde gözaltına alınan 50 yaşındaki Abdulhamit Hamit S.'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından şüphelenildiği belirtilmişti.

Şüphelinin, Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalıştığı ve bu görevde elde ettiği bilgileri İran istihbarat servisine ilettiği öne sürülmüştü.

Spiegel dergisinin haberine göre, şüphelinin bazı hassas bilgilere erişiminin olduğu ve birkaç yıldır İran istihbaratı için çalıştığı ifade edilmişti.

İran iddiaları reddetmişti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Alman savcılar tarafından bir ordu çalışanının Tahran için casusluk yaptığı iddialarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Kasimi ayrıca, "düşmanların" İran ile Avrupa arasındaki "soğuk ilişkileri" hedef aldığını söylemişti.

Kaynak: Reuters, AP, AA