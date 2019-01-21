Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarının sabah erken saatlerde üç farklı yönden düzenlendiği belirtilirken, Suriye Hava Savunma sisteminin 30'dan fazla İsrail füzesini imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Suriye saldırısı

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibarıyla Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor" denildi.

Açıklamada Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde de, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği yer aldı.

Golan'a roket atıldığı açıklanmıştı

İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da, aralarında İran'a ait silah depolarının da olduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

Kaynak: AA, İnterfax