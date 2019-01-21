İngiltere'de parlamentonun Başbakan Theresa May'in sunduğu Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin ardından başlayan yeni kaos sürüyor.

Başbakan May, karara rağmen, ülkesinin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den kesin olarak ayrılacağını söylese de İngiltere muhalefeti, bu tarihte ayrılığın mümkün olmadığını açıkladı.

"Ayrılık İngiltere için felaket olur"

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Brexit sözcüsü Keir Starmer, BBC'ye yaptığı açıklamada 29 Mart'ta sona erecek olan iki yıllık geri sayımın ertelenmesinin artık "kaçınılmaz" olduğunu söyledi. Söz konusu tarihe sayılı günler kaldığını hatırlatan Starmer, "Biz ayrılık için kesinlikle hazır değiliz. Bu, İngiltere için felaket olur." dedi.

BBC yayınında İngiliz parlamentosunun 2016 yılında halkın aldığı kararı ve Brexit sürecini gasp etmeye hakkının olmadığını söyleyen İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, The Telegraph'daki yazısında da "Brexit'in 29 Mart'ta sona ermemesi, parlamento ile halk arasında bir açıklık yaratır. Siyasi sistemimizde sonuçları bilinmeyen bir parçalanma doğurur. Halkın öfkesi, siyasi bir tsunami etkisi yaratabilir." dedi.

İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşması kararı

İngiltere parlamentosu, 15 Ocak’ta yapılan Brexit anlaşması oylamasında İngiltere Başbakanı May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı anlaşmayı, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu alarak reddetmişti.

Brexit anlaşmasının büyük farkla reddedilmesi sonucunda İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükûmeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu almıştı.May'in Brexit’e yönelik “B Planı” ise 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AP, Reuters