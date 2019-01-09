İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tarihini 29 Mart olarak açıkladı.

Hükümetin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmeye dönük bir yasa değişikliği 296'ya karşı 303 oyla, İngiltere parlamentosunda kabul edilmişti.

Değişikliğe göre, İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacak.

Brexit anlaşması 15 Ocak'ta oylanacak

Brexit anlaşmasının parlamentodan onay alması için yeterli desteğin olmadığını gören May, geçen ay yapılması gereken oylamayı son anda ertelemişti.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, belirlenen yeni tarih olan 15 Ocak'ta oylanacak.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: Reuters