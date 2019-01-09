Malta Başbakanı Joseph Muscat, 49 düzensiz göçmen için çözüm bulunduğunu duyurdu.

Düzensiz göçmenleri bulunduran 2 geminin Malta'ya götürüleceğini belirten Muscat, daha sonra Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşma gereği 8 AB ülkesine dağıtılacağını açıkladı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmenin İtalya, Almanya, Fransa Portekiz, İrlanda, Romanya, Lüksemburg ve Hollanda'ya dağıtılacağı aktarıldı.

AB'nin Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos da konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, "Çabalarımızın sonuç vermesinden ve göçmenlerin Malta'da karaya çıkartılacak olmalarından mutluyum. Göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermesinden dolayı Malta'ya, göçmenleri kabul ederek dayanışma gösterdikleri için de diğer AB ülkelerine övgülerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla Akdeniz'de kurtarılan 49 düzensiz göçmen, hiçbir AB ülkesinin kendilerini kabul etmemesinden dolayı 19 gündür denizde bekliyordu.

Malta açıklarında bulunan, Alman sivil toplum örgütlerine ait gemilerden Sea Watch 3'te 32, Sea Eye'da ise 17 düzensiz göçmen, İtalya'da Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nın ortaya attığı "sadece kadın ve çocukları kabul edeceğiz" önerisine karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA