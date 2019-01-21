Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi’nde konuşan Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid el-Maitimi, 29 milyonluk ülke nüfusunun 3 buçuk milyonunun evlerinden göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed el-Maitimi, evlerinden olan insanlardan 500 bininin ülke dışına iltica ettiğini aktardı.

Yemen’in içinde bulunduğu ekonomik şartlar hakkında da bilgi veren Muhammed el-Maitimi, Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yarıdan fazla düşüş gösterdiğini ve milyonlarca insanın da işini kaybettiğini vurguladı.

Muhammed el-Maitimi, ekonomik şartların kötüleşmesinin, çalışanların yüzde 80’inin işsiz ve gelirsiz kalmasına neden olduğunu da söyledi.

Yemen'de iç savaş

Yemen, yönetimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen İran destekli Husiler'in 2014'ün son aylarında silah zoruyla hakimiyetini artırması ve başkent Sana'da hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı.

4 yılı geride bırakan savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.

Kaynak: Arabi21