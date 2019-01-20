İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce Golan Tepeleri'ne atılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi" denildi.

Açıklamada, roketin nereden atıldığı ve olayla ilgili detaya yer verilmedi.

İsrail basını ise, söz konusu roketin Suriye'den atıldığını yazdı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA