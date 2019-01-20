Kuzey İrlanda polisi, Londonderry'de dün gece bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bombalı saldırı denilen olayda ölen, yararlanan olmadığı belirtildi.

Polisin, gelen ihbar üzerine patlamadan önce bölgedeki otel ve diğer binaları tahliye etmeyi başardığı ifade edildi.

Saldırının, Kuzey İrlanda'ya barışı getiren Belfast Anlaşması'na muhalif IRA unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiği vurgulandı.

Aracın önceki gün silahlı 2 kişi tarafından gasbedildiği ve bomba yerleştirilerek kentteki adalet sarayı önüne park edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından yapılan operasyonla 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kuzey İrlanda 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci) bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından endişe ediliyordu.

Kaynak: AA, Reuters