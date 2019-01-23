Mustafa Yıldırım, Ahırlı meydanına kurduğu seyyar tezgahta balık satıyor.

Yıldırım, balıkları temizleyip pişirilecek halde müşterilerine teslim ediyor, balık artıklarını da yolunu bekleyen sokak köpeklerine veriyor.

Balık tezgahındaki balıklardan gözünü ayırmayan köpekler, sabırla kendilerine verilecek artıkları bekliyor. Bu artıklarla karınlarını doyuran köpekler, ilçe sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.

"Hepsi sabırla bekliyor"

Seyyar balıkçı Mustafa Yıldırım, komşu ilçede Seydişehir'den haftada iki gün Ahırlı'ya balık satmaya geldiğini söyledi.

Sokak köpeklerinin ilçe girişinde kendisini karşıladığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Köpekler bize öyle alıştı ki sabah erkenden arabayı karşıdan görür görmez çevremizi sarıyor. Hepsi sabırla, tezgahtaki balıklara dokunmadan bekliyor. İlçedeki vatandaşlar da çok duyarlı, ekmekle köpekleri besliyorlar. Yıllardır balıkçılık yapıyorum, burada sokak köpekleri ile aramızda ilginç bir bağ oluştu. Her hafta bunları kuzu gibi besliyoruz. Maşallah hepsi de kuzu gibi."

Kaynak: AA