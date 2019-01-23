Türkiye, Ayşen Gruda'yı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteriyle tanıdı. Unutulmaz başarıları ve klasikleşmiş yerli komedilerle Türk sinemasının efsaneleri arasına girdi.

Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ile rol aldığı filmlerde yarattığı karakterlerle gönülleri fethetti, ismini sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün ise hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda'nın hayatı

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gruda'nın babası kara tren makinistiydi. O henüz lisedeyken ablası Ayten Erman, Avni Dilligil'in tiyatrosunda sahneye çıkıyordu. Babasının vefatı ile hayatı bir anda değişti.

Okulla birlikte avukat olma hayalini de bıraktı, ailesine destek olmak için çalışmaya başladı. Soluğu tiyatro sahnesinde aldı. Ardından Tevfik Bilge ve ekibi ile turnelere çıktı. Sonrasında da televizyon skeçlerinde rol aldı.

"Domates Güzeli"

Oynadığı karakterlerden biriyse Gruda'nın hayatını değiştirdi. O da “Domates Güzeli Nahide Şerbet” idi. Bu karakterle Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu. O günden sonra da hep “Domates Güzeli” olarak anıldı.

Sayısız filmde rol aldı Gruda. Aynı zamanda Türk tiyatrosunun da önemli isimlerinden biri oldu. 1965 yılında kendisi gibi oyuncu Yılmaz Gruda ile dünya evine girdi. Kızları dünyaya gelince tiyatroya ara verdi. Daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi müzikallerde de yer aldı.

Pek çok ödülün sahibi

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde de usta işi bir başarı sergiledi.

"Hacivat Karagöz neden öldürüldü?" filmindeki yan rolüyle 2006 yılında 11'inci Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Sinan Çetin'in yönettiği "Kağıt" filmindeki anne Şahane Hanım rolü ise, ona 47'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirdi.

Ayşen Gruda, 2010 yılında ise Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı.

Kaynak: TRT Haber