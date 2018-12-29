Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma alınan oyuncu Ayşen Gruda'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Derindere Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilerek, "Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA