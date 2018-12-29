2. Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve güvenliği polis özel harekat tarafından sağlanan Kiyeris Tepe'ye yürüdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren doğa yürüyüşünün ardından bölgeye ulaşan vatandaşlara sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.

Çocuklar Kiyeris Tepe'de kartopu oynayarak eğlendi.

"Çukurca'da huzur sağlandı"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, burada yaptığı açıklamada, havanın da güzel olmasıyla asker, polis, öğrenci ve vatandaşlarla doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Kiyeris'in bölgenin en hakim tepelerinden olduğunu anlatan Ayca, "Çukurca'da huzur sağlandı. Artık böyle güzel görüntüler yaşanacağına inanıyoruz. Bu yürüyüş birlik ve beraberliğimizi artıran bir aktivite oldu. Öğrencilerimizle vatandaşlarımızla konuşup piknik yapacağız." dedi. c

AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ise doğa yürüyüşü yaparken çocukluğunu hatırladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzda hemen hemen her hafta sonu bu tepelerde piknik yapardık. Eskiden kuru ekmek ve tahin burada bizlere huzur veriyordu. Bugünkü tablo gözlerimizi yaşarttı. Allah birliğimizi beraberliğimizi inşallah daim etsin. Ülkemize ve memleketimize daha huzurlu günler gelecek. Bizlere bunu yaşatan devletimize, büyüklerimize ve buradaki yöneticilerimize en derin saygılarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz."

İlçe sakinlerinden Abdul Kudüs Tunç ise yaklaşık 30 yıl aradan sonra bölgeye ayak bastıklarını ve çok güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Doğa yürüyüşüne 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da katıldı.

Kaynak: AA