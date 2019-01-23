Sabahın ilk ışıklarında Hatay'daki evinden çıkıyor Şenay Uçak.

Şehrin sokaklarındaki çöplerden topladığı ve pazar arabası ile taşıdığı yiyeceklerle, "çocuklarım" dediği sokak hayvanlarını doyuruyor.

Çevresinde sahipsiz hayvanların "Şenay annesi" olarak tanınan Uçak, hayvanlara yemek vermeyi çok sevdiğini söyledi.

"Sabahın ilk ışıklarıyla evden çıkıyorum. Yazın daha erken çıkıyorum. Yağmur yağdığı zaman da çıkıyorum. Martılar, güvercinler, kediler, köpekler ve ördeklere yem veriyorum. Sahil kenarındaki martı ve balıklara ekmekleri dağıtıyorum. Güvercinlere ekmekleri ıslatıp veriyorum."

İnsanlar bayat ekmekleri pencerelerine asıyor

Sokak ve caddelere atılan bayat ekmekleri toplayarak Allah'a ve hayvanlara hizmet ettiğini vurgulayan Uçak, severek yaptığı için bu işi yapmanın hiç zor olmadığını belirtti.

Kendisine bu imkanı verdiği için yatıp kalkıp Allah'a şükrettiğini anlatan Uçak, şöyle konuştu:

"Bundan yıllar önce aşırı kilo aldığımdan dolayı yürüyüşe yapıyordum. Yürüyüş esnasında hayvanlara ilk önce evdeki ekmekleri götürmeye başlamıştım. Baktım ki hayvanlar aç kalıyor yoldan ve sokaklardan topladığım ekmekleri hayvanlara götürdüm. Artık beni bilen insanlar da bayat ekmekleri evin pencerelerine asıyor, ben de oralardan alıyorum."

"Beni balıklar bile tanıyor"

Bunları yaparken çok büyük mutluluk yaşadığını ve içinin huzurla dolduğunu vurgulayan Uçak, "Beni güvercinler, martılar, kediler ve köpekler hatta balıklar tanıyor. Hayvanlar beni bekliyor. Bundan büyük bir mutluluk olur mu? Onlar benim çocuklarım gibi oldular, beni görünce seviniyorlar. Atılan bir nimeti alıp değerlendiriyorum" dedi.

Daha önce ekmekleri poşette taşıdığını ama yaşlanınca pazar arabasıyla çıkmaya başladığını söyleyen Uçak, çevresindeki herkese yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Uçak, gücü yettiğince kimsesiz hayvanları beslemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA