Diş Hekimi Hüseyin Yurtseven ve arkadaşları, esnafa da battaniye dağıtarak, bunları uykuya dalan kedi ve köpeklerin üstlerine örtmelerini istiyor.

Otobüs duraklarında ve parklarda uykuya dalan köpek ve kedilerin üzerine renkli battaniyelerle örten Yurtseven ve arkadaşları, hayvanseverler tarafından da takdirle karşılanıyor.

Diş Hekimi Hüseyin Yurtseven, üşüyen sokak hayvanlarının üzerine battaniye bıraktıklarını, battaniyeleri, esnafa ve hayvanseverlere aynı davranışı sergilemeleri için dağıttıklarını söyledi.

Sosyal medyada izlediği bir video dolayısıyla böyle bir proje gerçekleştirdiğini anlatan Yurtseven, "Mahallemde yaşayan sokak köpeklerini gördüm. Evimde olan polar battaniyeleri, bina önünde uyuyan sokak hayvanlarının üzerine serdim. Bu durumu arkadaşlarımla da paylaştım. Onlar da bu davranışı sergilemek istedi. Ardından arkadaşlarla böyle bir çalışma başlattık" dedi.

"Sokak hayvanlarına el uzatıyoruz"

Yurtseven esnafa ve hayvanseverlere de battaniyeleri emanet ettiklerini vurgulayarak, kirlendiği zaman yıkama imkanı olmayan vatandaşlara iletişim bilgilerini bıraktıklarını, belirli periyotlar halinde kirlisini alıp temiz olanı verdiklerini belirtti.

Yurtseven, "Kimsenin görmediği zamanda sokak hayvanlarına el uzatıyoruz. Çok basit gözükebilir ama onlar için çok değerli. Amaç sadece ısıtmak değil, onlara sevgimizi de gösteriyoruz. Üstünü örttüğümüz sokak hayvanlarında hissettiğimiz ortak bir duygu vardı. Hepsi sevgiye muhtaçtı. Sultanahmet Meydanı'nda üzerini örttüğüm bir köpeğin titremesi beni çok etkiledi. Onun titremesi soğuktan değil, sevgiye muhtaç olduğundandı. Biz ona battaniye aracılığı ile şefkatle yaklaştığımız zaman titremesi geçti. Öncesinde başını patilerinin arasına koymuşken bize yüzünü çevirdi" dedi.

"Hayata bakış açısını değiştirecek"

Hüseyin Yurtseven, bu davranışın bireylerin hayata karşı bakış açısını değiştireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler evlerimizde akşam uykuya daldığımızda, annelerimiz üzerimizi örttüğünde bir samimiyet ve sahiplenme duygusunu hissediyoruz. Sokak hayvanları da bize bu şefkati, mutluluğu ve samimiyeti gösterecektir."

Yurtseven, ilerleyen süreçte İstanbul'da belirledikleri yerlere içleri battaniye ile dolu sepetler yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA