Ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

Heyelan bölgesinde bulunan evlerden bazıları tamamen yıkılırken şans eseri kimse yaralanmadı.

'Belirlenen hat afet bölgesi ilan edilebilir'

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.

Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini aktardı.

Tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmak için evlere giriyorlar

Dün gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından köy içinde bulunan bir yol tamamen çöktü, elektrik, su ve kanalizasyon hatları zarar gördü.

Paniğe neden olan olay nedeniyle sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri de evlerini boşaltmaya başlarken, hasarlı ev sahipleri de içerideki eşyalarını ve hayvanlarını kurtarmak için tehlikeye rağmen evlerin içine girdi.

Belediye ekipleri, köye su verilmesi için geçici hattın yapımına başladı.

Kaynak: AA, İHA