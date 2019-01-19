Ankara'nın Elmadağ bölgesine kar kalınlığı nedeniyle kara yolu ulaşımı yapılamıyor. Bölgede yaşayan sokak hayvanları ise, hem soğuk havayla hem de açlıkla mücadele ediyor.

Elmadağ'da yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan onlarca hayvan için Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği yardım talebinde bulundu. Türk Hava Kurumu (THK) da bu talebe olumlu yanıt verdi.

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun onayı alındıktan sonra, Gökçen Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa Gedik önderliğinde çalışmalar başladı.

Hazırlanan yiyecekler bütün işlemler bittikten sonra helikoptere yüklendi. Yola çıkan ekip yarım saatlik bir uçuşla karla kaplı alana ulaştı ve hazırlanan yiyecekleri attı.

"Hayvanlar hayatımızın bir parçası"

THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, 150'ye yakın hayvana yardım etmek için böyle bir şey yaptıklarını söylüyor.

"Uçağımızda hijyen sağlanmış, garanti edilmiş 350-400 kiloya yakın yiyecek bulunuyor. Yaklaşık yarım saatlik bir uçuşla o bölgedeki canlara ulaştıracağız. Bütün canlıların hayatını sürdürmesi için insanlar elinden geleni yapmalı. Hayvanlar bizim hayatımızın bir parçası. Onlarsız bir hayat düşünülemez. Dolayısıyla onların korunması, kollanması gerekiyor."

Mahsur kalan yüzlerce can...

5 yıldır bölgedeki hayvanları besleyen hayvansever Faruk Açık ise, bölgede kar altında mahsur kalan yüzlerce can olduğunu anlatıyor.

"Daha önce derin noktalara ulaşamadık. Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık'ın yardımlarıyla çok sayıda canımıza havadan gıda atıyoruz. Sokak hayvanları yaşamımızın bir parçası. Onların yaşam haklarına saygı duyalım."

Haber: Gülçin Sakarya, Şeyma Özkaynak, Nurya Yardımcı

Kurgu: Rıdvan Tuncer