Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırsızlar otomobili çekerek çaldı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kayseri'de hırsızlar bir otomobili halat bağlayıp başka araçla çekerek çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde F.Ö.’ye ait otomobil gece kapısının önünden çalındı.
Otomobilini park yerinde göremeyen F.Ö.’nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi.
Otomobili kapının önünden bağladıkları halatla çekerek çaldıkları tespit edilen E.Ü. ve Y.G. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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