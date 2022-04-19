Yurdun büyük bölümü fırtına ve çöl tozunun etkisi altında olacak.

Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre, İç Anadolu'nun bir bölümü ve Doğu Karadeniz'de fırtına etkisini sürdürecek. Ayrıca, 37 il için turuncu ve sarı kodla uyarı da geldi.

Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, son dönemde artan toz taşınımı olaylarını TRT Haber'e değerlendirdi.

"Bahar aylarında toz taşınımı genellikle görülür"

Tek, toz taşınımın özellikle ilkbaharda olmak üzere, bahar aylarında görülen bir hava olayı olduğunu belirterek, bu durumun sadece Türkiye’ye özgü olmadığına değindi:

“Toz taşınımı genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle özellikle Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımıyla olur. Çöl üzerinden kalkan yapılarla üzerimize doğru gelir. Bu sistem güneyli rüzgarların oluşmasıyla olur. Güneyli rüzgar Orta Akdeniz’de oluşan bir alçak basınçtır. Bu da bize güneyden havayı taşıyor.

Bu güneyden gelen hava sadece Türkiye’ye özgü değil, zaman zaman Akdeniz’in kuzey kesinlerine, Yunanistan ve İtalya’ya gider. Biz de bu bölgede olduğumuz için yurdumuz etkileniyor.”

"Toz taşınımı anormal bir hava olayı değil"

Son dönemlerde sıkça görülen toz taşınımının anormal bir durum olmadığına vurgu yapan Tek, daha önceden de toz taşınımın sık görüldüğü zamanlar olduğuna dikkat çekti.

“Yaz aylarına doğru Güneydoğu’da toz taşınımı görünüyor”

Güneydoğu bölgesi için bugün tekrar toz taşınımı uyarısı yapıldı. Adil Tek, yurdun batı kısımlarında görülen toz taşınımıyla doğu bölgelerinde görülen toz taşınımın aynı sistemden oluşmadığını anlattı:

“Yaz aylarına doğru ise toz taşınımı daha çok Güneydoğu’da görülüyor. Fakat oradaki aynı sistemle gelmiyor. O yapıda, yine güneyli akışın olması yani güneyli rüzgarların gerekiyor. Güneyli akışın olması için de bu sefer yaz aylarında Türkiye’nin üzerinde alçak basınç olması gerekiyor. Özellikle, Suriye ve Irak kaynaklı bir taşınım oluyor. Gaziantep, Mardin, Diyarbakır gibi bölgeler etkileniyor, buralaradan gelen toz taşınımından.”

“Ankara’da çamur yağabilir”

Toz taşınımında, kritik seviyenin 100-150 miligram metreküp olduğunu belirten Tek, geçen hafta iç bölgelerde görülen toz taşınımının 200 miligram metreküp seviyelerinde olduğunu söyledi:

“Toz taşınımında kritik seviye 100-150 miligram metreküp. Geçen hafta da iç bölgelerde toz taşınımı 200 miligram metreküp seviyelerindeydi. Çok kritik değil ama kritik seviyenin üstündeydi.

Bugün için Ankara’nın doğusu ve Sivas tarafında, Orta Karadeniz’de ıslak konsantrasyonu 400 miligram metreküpe kadar çıkıyor. Yani bu bölgelerde çamur yağabilir.”

İstanbul ve yurdun batı bölgesinde ise şu an için toz taşınımı uyarısı yok.