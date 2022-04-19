Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.

Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.