Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de çıkan yangında 6 ev kül oldu: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kül oldu. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, kendisinden haber alınamayan kişi de aranıyor.
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde sabah erken saatlerde yangın çıktı.
AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin müdahale ettiği yangında, yapılan ilk tespitlere göre bir kişi hayatını kaybetti, 6 konut ve 3 samanlık hasar gördü.
Kontrol altına alınan yangında, kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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