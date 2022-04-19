Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası sonrası bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çenedere Viyadüğü'nde Uğur K. idaresindeki tır, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası yangın çıkan tırdan yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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