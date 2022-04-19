Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, ilkbaharda eriyen karlar debiyi yükseltti.

Yaz kuraklığı döneminde Sivas bölümü dere görünümünü andıran ve kimi yerlerde bir kıyısından diğer kıyısına yürüyerek geçebilmenin mümkün olduğu Kızılırmak'ta, nisanda su seviyesinde gözle görünür artış yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Son yılların en yüksek debisine ulaşıldı

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1-10 Nisan'da yapılan ölçümlerde, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkiinde ortalama debi 90 metreküp/saniye, Sivas çıkışındaki Söğütlühan'da 121 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Debinin geçen yıla göre yaklaşık 2,5 kat arttığı mevkilerden Dikmencik'te geçen sene aynı dönemde debi 36,9 metreküp/saniye, Söğütlühan'da ise 46,8 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Dikmencik'te son 2 yılın, Söğütlühan'da son 7 yılın en yüksek debisi ölçüldü.

Son 8 yılda 1-10 Nisan arasında yapılan ölçümlerde Kızılırmak'ın debisi şöyle:

Yıllar Dikmencik (m3/s) Söğütlühan (m3/s)

2015 102,52 135

2016 70,40 88,29

2017 48,98 59,77

2018 41,35 49,99

2019 51,11 59,74

2020 97 120

2021 36,9 46,8

2022 90 121

"Kızılırmak'ta son yılların en coşkulu suyu akıyor"

Kızılırmak'ın geçtiği bölgedeki Eğri Köprü Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Güler, yaklaşık 51 yıldır bu bölgede yaşadığını belirterek, 1976 yılında taşkın olduğunu ve çevrede oturanların sal yardımıyla evlerinden çıkartıldığını anlattı.

Güler, "O zamanlar yaşımız biraz daha küçüktü ama şu anda belki de Kızılırmak'ta son yılların en coşkulu suyu akıyor. Suyun olması herkesi sevindiriyor. Su olmadığı zaman hayat durur, su ne kadar çok olursa çiftçimiz o kadar faydalanır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

'Bu sene yağışların ardından su sıkıntısı yaşanmasın istiyoruz'

İlkbaharın gelmesi ve karların erimesiyle Kızılırmak'ta su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Ömer Kartal ise "Üç yıldır ilk kez Kızılırmak'ı bu kadar coşkulu görüyorum. Buraya gelerek suyun akışını her gün izliyorum. Geçen yıl yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşmüştü. Bu sene yağışların ardından su sıkıntılarımızın gitmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.